Alianza fortalecerá el turismo en Palenque

El secretario de Turismo de Chiapas, Segundo Guillén Gordillo, sostuvo una reunión de trabajo con el director general del Tren Maya, Manuel Jaime Ramírez Camacho, con el objetivo de intercambiar perspectivas y explorar posibles esquemas de colaboración para fortalecer la promoción y proyección turística de Chiapas.

Durante el encuentro se abordaron de manera general diversas alternativas para posicionar a Palenque como punto de acceso a Chiapas, así como estrategias de difusión, desarrollo de paquetes turísticos, vinculación con prestadores de servicios y aspectos relacionados con la conectividad de la Estación Palenque con los principales atractivos de la región.

Asimismo, se intercambiaron puntos de vista sobre la posible integración de actividades culturales, artesanales y gastronómicas, el aprovechamiento de espacios de la estación y mecanismos de difusión turística en puntos de interés.

Con estas acciones, se busca no solo maximizar el potencial turístico de la región Maya, sino también detonar el desarrollo económico local mediante la inclusión de las comunidades, convirtiendo el flujo de visitantes en bienestar directo para las familias chiapanecas.