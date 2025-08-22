Alianza internacional beneficia a Bomberos

En representación del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, el secretario de Protección Civil, Mauricio Cordero Rodríguez, entregó al Instituto de Bomberos del Estado dos unidades de ataque rápido donadas por la Asociación Internacional de Fuego y Rescate (IFRA) de Escocia, Reino Unido.

Fortalecen capacidad

Cordero Rodríguez subrayó que este apoyo internacional fortalece la capacidad operativa de los bomberos de Chiapas, al tiempo que refleja que la solidaridad y la cooperación no tienen fronteras, permitiendo consolidar alianzas que salvan vidas y construyen comunidades más resilientes.

Además de la entrega de este equipo, elementos del Instituto de Bomberos de la entidad iniciaron una jornada de capacitación que permite profesionalizar sus habilidades mediante técnicas avanzadas y especializadas impartidas por Instructores del IFRA.

En el marco del 5.° Encuentro Internacional de Bomberos y de la conmemoración del Día Nacional del Bombero en México, se entregaron Certificaciones en Combate y Extinción de Incendios Estructurales.

Destacan valentía

Acompañado del comandante David Kay Alan, director general de la Fundación IFRA y del director general del Instituto de Bomberos del Estado, Marco Antonio Sánchez Guerrero, Mauricio Cordero destacó la valentía, compromiso y vocación de servicio que distingue a los cuerpos de bomberos, quienes diariamente arriesgan su vida para salvaguardar la integridad de las personas, su patrimonio y el entorno.

“El Día Nacional del Bombero no solo honra una profesión heroica, sino que también nos recuerda la necesidad de apoyar y dignificar a quienes, con coraje y humanidad, protegen nuestras vidas”, mencionó.

Esta conmemoración reconoce el valor, la entrega y la vocación de servicio de las y los bomberos mexicanos ya que su labor va mucho más allá de mitigar incendios; participan en rescates, atención prehospitalaria, manejo de materiales peligrosos, fenómenos naturales y emergencias urbanas, acciones clave en el marco de la Protección Civil.