Alianza PT, Morena y RSP para el 2027

Para el coordinador estatal del Partido del Trabajo (PT), Francisco Amadeo Espinosa Trujillo, la alianza con Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) sigue firme a nivel estatal en Chiapas, pese a los desencuentros a nivel nacional y la advertencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de algunas rupturas en estados.

“En el proceso electoral del 2027, está confirmada nuestra alianza Morena, PT, PVEM y RSP, excepto en los ayuntamientos municipales, donde iremos solos con nuestros liderazgos”, dijo.

Añadió que el instituto político está consolidado y en condiciones de renovar sus estructuras, siendo una fuerza de unidad estatal con Morena, aunque se analiza también los cuadros en los municipios, donde se viene realizando un diagnóstico de las condiciones en las regiones.

En cualquier caso, afirmó, el compromiso del partido es con la ciudadanía y por ella construyen un proyecto fortalecido junto a otras fuerzas políticas con las que comparten ideología.

Finalmente, dijo que no existen rupturas sino puntos de vista diversos, lo cual es sano para la democracia.