Alianzas dan certeza a concesionarios

La alianza que el gobierno de Chiapas, agrupaciones de radiotaxis y la plataforma digital DiDi Taxi en Tapachula cuenta con excelente aceptación social y del gremio, ya que esta permite la conexión entre usuarios y conductores de unidades, lo que implica más opciones para el taxista y al usuario tarifas acordes a la ley de la oferta y la demanda.

Los taxistas señalan que el gobierno de Chiapas al no permitir que en Tapachula se oferte el servicio de taxi con unidades particulares protege los intereses del gremio transportista y es Didi Taxi la única App digital de movilidad autorizada por la Secretaría de Movilidad y Transportes para dar el servicio con unidades concesionadas.

Era digital

La Coalición de Radiotaxis del Frente de Transporte de Tapachula AC, resaltó que la movilización de personas en este ajetreado mundo implica que el usuario priorice la seguridad, comodidad y economía a la hora de escoger un medio de transporte, razón por la cual las plataformas digitales tienen tanta popularidad, al facilitar un contacto rápido con los usuarios.

En el caso de Didi Taxis, normalmente el usuario accede a la aplicación de movilidad desde el celular, previa descarga de la aplicación y registro, esta aplicación utiliza tecnología GPS para determinar la ubicación y poner en contacto con el conductor disponible más cercano, ya con la estimación de la tarifa antes de que se confirme el servicio.