Alianzas entre sectores ayudaría a la economía

Alianzas para lograr los objetivos: revitalizar la alianza mundial, es uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2023 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Bajo esa premisa se reunieron organizaciones civiles y sociales de varios municipios del estado en el primer Congreso Regional de Alianzas y Desarrollo Social “Sinergia Social”.

Héctor López, presidente de Proyectos Productivos Génesis A.C. Visión y Desarrollo Social, comentó que de lograr las alianzas entre todos los sectores se podrían generar más áreas de oportunidad que impacten a todos los chiapanecos.

La organización civil, fundaciones o cualquier colectivo sin fines de lucro, juegan un papel importante porque fungen como un puente entre la voluntad y la acción entre el gobierno, la sociedad y sectores sociales. Muchas trabajan solas, es aceptable, pero la vinculación ayudaría a lograr cosas más grandes.

Es necesario llegar a los sectores más vulnerables, lo que hace posible, por ejemplo, que los alimentos lleguen a los hogares, las personas del campo que a veces no son escuchadas, aquellas que viven en las zonas más lejanas.

Destacó que Chiapas cuenta con gran diversidad de recursos, se producen varias materias primas, lo que debe ser aprovechado para potencializar la economía local, para darle valor agregado y que la industria vaya tomando fuerza en la entidad.

Enfatizó que en la entidad hay talento, pero en muchos casos no hay oportunidades y no se aprovecha, por lo que es necesario crear esas alianzas para generar más campo laboral en donde se requiere.