Alianzas para combatir el calentamiento global

En la Ciudad de México dio inicio la Reunión Ministerial de América Latina y el Caribe para la Implementación de una Acción Climática Regional; un foro estratégico encabezado por Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat) y André Correa do Lago, presidente designado de la COP30.

En este evento de alto nivel participa activamente Malena Torres Abarca, titular de la Semahn del Gobierno de Chiapas, quien destacó que el objetivo central de este encuentro es “fortalecer el posicionamiento y la contribución de la región de América Latina y el Caribe en una coyuntura clave del régimen climático internacional hacia la COP30”.

Desde esta reunión, los líderes presentes valoran y respaldan el trabajo de las comunidades que, desde sus territorios, protegen los ecosistemas, comprenden las amenazas globales e intercambian experiencias para construir soluciones conjuntas. Chiapas se consolida hoy como un referente nacional e internacional gracias a las acciones decididas que está implementando frente al cambio climático.

Sesiones de trabajo

En las sesiones de trabajo se abordaron temas estratégicos como la cooperación, la definición de compromisos ambiciosos y la construcción de alianzas rumbo a la COP30, que se llevará a cabo en Belém do Pará, Brasil, en noviembre de 2025. En este sentido, Torres Abarca reafirmó el papel activo de Chiapas, destacando que el estado suma su voz y su esfuerzo decidido en la construcción de un futuro sostenible para nuestra región y el mundo.

Por eso la entidad desarrolla una serie de acciones y estrategias en la lucha contra el cambio climático, centradas en:

“La implementación de su Ley de Cambio Climático Estatal y su Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático, Proyectos de mitigación a través de programas de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD+), reforestación estatal e implementación del Proyecto de Restauración y Saneamiento de Microcuencas y Estrategias de adaptación comunitarias, como la conservación de ecosistemas y proyectos de infraestructura natural para la resiliencia hídrica”, mencionó.

Finalmente, dijo que la presencia de Chiapas en esta reunión ministerial no solo posiciona al estado como un actor relevante en la agenda climática, sino que también abre puertas a oportunidades de colaboración y financiamiento para proyectos ambientales.