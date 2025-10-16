Alimentación saludable ayuda a prevenir cáncer

En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas dio a conocer los resultados de un estudio realizado en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 11, en Tapachula, que muestra que una dieta rica en flavonoides y polifenoles contribuye a reducir el riesgo de cáncer de mama.

El trabajo, titulado “Consumo de alimentos ricos en flavonoides y polifenoles como un factor protector de cáncer de mama en mujeres del estado de Chiapas, México”, fue desarrollado por personal médico y de investigación del Instituto en la entidad.

La doctora Karla Navarro Fuentes, epidemióloga e investigadora del IMSS en Chiapas adscrita a la UMF No. 11 y coautora del estudio, explicó que las mujeres que consumen regularmente frutas (fresas, uvas, moras, arándanos), verduras (jengibre, cebolla, tomate), leguminosas y frutos secos (soya, ejote, marañón, pistache), así como bebidas como té verde, café o vino tinto, presentaron un menor riesgo de desarrollar cáncer de mama.

Alimentación saludable, una estrategia de prevención

El estudio, publicado en la Revista Científica Multidisciplinar: Ciencia Latina, se realizó en 123 mujeres chiapanecas y demostró una asociación significativa entre el consumo de alimentos ricos en compuestos fenólicos y una menor incidencia de cáncer de mama, reforzando la importancia de promover una alimentación saludable como estrategia de prevención.

Explicó que los flavonoides y polifenoles son compuestos naturales presentes en frutas, verduras, leguminosas, semillas y algunas bebidas como el té o el café. Estos actúan como antioxidantes, protegiendo las células del daño causado por los radicales libres, moléculas que pueden alterar su funcionamiento y favorecer el desarrollo de enfermedades. Su consumo regular ayuda a mantener un equilibrio celular saludable y puede ofrecer un efecto protector frente al cáncer y otros padecimientos crónicos.