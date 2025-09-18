Alimentación tradicional, al borde de la extinción

En las comunidades que integran la región del Parque Nacional Lagunas de Montebello la alimentación tradicional ha ido transformándose, en parte por la influencia del turismo y los cambios sociales, varios alimentos y recetas han dejado de consumirse.

El docente-investigador de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Felipe Ruan Soto, comentó que continúa trabajando en el proyecto “Alimentación tradicional y aprovechamiento de los recursos naturales en el Parque Nacional”.

A partir de la colaboración con el etnobiólogo Armando Medina Celi, de la Northern Arizona University, y de la inquietud de representantes de las comunidades, la investigación se orienta a conocer, sistematizar y revitalizar los recursos locales, a través de materiales visuales y ferias gastronómicas.

Gastronomía tradicional

Dijo que los pobladores locales reconocen la importancia de la gastronomía tradicional como elemento cultural y potencial fuente de ingresos. Han participado en la producción del material audiovisual, capacitados en técnicas de filmación y entrevistas.

De esta forma se han documentado conocimientos sobre productos del bosque y prácticas alimentarias ancestrales. También se ha detectado que la gastronomía regional ha ido transformándose.

Alimentos desplazados

Platos como la carne asada, el chorizo y el queso fundido, así como ensaladas sencillas, predominan hoy en día, mientras que alimentos antes comunes, como pescados de laguna, plantas silvestres guisadas y una amplia variedad de hongos comestibles han sido desplazados, especialmente entre los jóvenes.

Esto implica una pérdida en la diversidad alimentaria y en el conocimiento tradicional sobre el manejo sustentable de los recursos naturales, incluyendo cuándo y cómo recolectar plantas u hongos sin dañar su ecosistema, prácticas que antaño eran transmitidas oralmente y hoy están por desaparecer.