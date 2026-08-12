Alineamiento: indispensable antes de construir

Antes de iniciar una construcción, ampliación o remodelación, propietarios de inmuebles en Tuxtla Gutiérrez deben verificar el alineamiento oficial de su predio, a fin de conocer con precisión los límites de su propiedad respecto a calles y avenidas y evitar afectaciones a espacios públicos.

La Secretaría de Desarrollo Urbano de Tuxtla Gutiérrez explicó que el alineamiento es la línea oficial que delimita una propiedad respecto de la vía pública.

Esta información se determina mediante un estudio topográfico y posteriormente se certifica a través de un documento oficial.

Fines

Contar con este documento permite a las y los propietarios conocer hasta dónde pueden realizar una obra sin invadir áreas municipales, además de contribuir a prevenir conflictos con vecinos o con las autoridades.

Asimismo, la dependencia señaló que verificar el alineamiento también permite garantizar el respeto de banquetas, vialidades y otros espacios destinados al uso público, así como cumplir con las disposiciones urbanísticas y de seguridad aplicables en la capital chiapaneca.

Por ello, recomendó a la ciudadanía realizar este trámite antes de comenzar cualquier obra, especialmente cuando se trate de ampliaciones, remodelaciones o nuevas construcciones, ya que conocer los límites oficiales del terreno puede evitar modificaciones posteriores o posibles problemas legales.

El trámite de alineamiento se realiza ante la Secretaría de Desarrollo Urbano de Tuxtla Gutiérrez, ubicada en 1a Sur, entre 4a y 5a Poniente, número 556, colonia El Cerrito.