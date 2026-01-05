Alistan 1er bazar “Deja Tu Huella”

La agrupación Provida Animal JDCA invita a emprendedores locales a sumarse al primer bazar “Deja Tu Huella”, que se realizará el 31 de enero, de nueve de la mañana a las nueve de la noche, en La Patrona.

Celeste Coello Armas, presidenta de la agrupación, convoca a las y los emprendedores a ser parte de este espacio que impulsa el talento local y apoya las causas sociales.

“Queremos crear un punto de encuentro, donde emprender también sea una forma de ayudar y dejar huella en nuestra comunidad”, comentó Celeste Coello Armas.

Coello Armas se ha dedicado durante muchos años a la defensa de los animales en San Cristóbal de Las Casas.

Ademas es activista y estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).