Alistan “Carrera Pedestre y Recreativa del Pavo 2023”

Con la finalidad de fomentar el deporte y regalar sonrisas a niñas y niños de escasos recursos, el Gobierno de Tuxtla, encabezado por el presidente Carlos Morales, convoca a la tradicional “Carrera Pedestre y Recreativa del Pavo 2023” este próximo sábado 23 de diciembre a las siete de la mañana. Carrera que en esta ocasión tendrá como premio para 1000 corredores un pavo para disfrutar en familia, en estas fiestas decembrinas.

Las inscripciones ya están abiertas y quienes deseen participar deberán donar dos juguetes no bélicos, no pelotas y que no utilicen pilas, como requisito para registrarse. Todos los juguetes serán donados posteriormente al DIF Municipal de Tuxtla, para ser entregados a niños de escasos recursos en la capital.

Al respecto, Jaime Natarén Pimentel, director del Instituto del Deporte Tuxtleco, informó que la organización de esta carrera cuenta con el apoyo de varias dependencias del Ayuntamiento de Tuxtla.

Durante la presentación de la carrera se explicó también que la sede para las inscripciones será en la Casona del Parque del Oriente, de 8:30 de la mañana a 12:00 de la tarde de lunes a viernes, siendo el 20 de diciembre la fecha límite para inscribirse.

La secretaria general del Ayuntamiento, Karla Burguete Torrestiana —en representación del edil capitalino Carlos Morales Vázquez—, explicó que esta ruta es muy dinámica. Comenzará desde el parque Bicentenario para incorporarse a la Vía Pacificada, 5.ª Norte Oriente, y finalizará en la calzada de las Personas Ilustres, donde se ubicará la meta y se realizará la entrega de los mil pavos a los participantes que crucen dicha meta, distribuidos en las diferentes categorías.

Por lo anterior, invitaron a la población en general a participar en la tradicional “Carrera Pedestre y Recreativa del Pavo 2023” e inscribirse a partir de este 30 de noviembre o antes del 20 de diciembre, que será la fecha de cierre de inscripciones; los números serán entregados del 13 al 20 de diciembre. Es importante resaltar que al momento de la inscripción se deberá presentar copia de INE, en las oficinas del Parque del Oriente.