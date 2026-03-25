Alistan construcción de sedes universitarias

En abril iniciará la construcción de las dos sedes universitarias de Berriozábal, con una una inversión inicial de 25 millones de pesos provenientes de recursos municipales y el respaldo del gobierno estatal mediante el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), confirmó el presidente municipal, Jorge Arturo Acero Gómez.

Las nuevas instalaciones de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), ya cuentan con un terreno establecido en la cabecera municipal y se ubicarán en la zona conocida como el mercado de las Flores.

En entrevista, detalló que ambos planteles cuentan con una extensión de terreno de tres hectáreas y media para la Unach y tres hectáreas para la Unicach, únicamente las separará un bulevar.

Destacó que estos proyectos se realizarán con la intención de crear una zona universitaria o zona educativa, además de que representa un detonante económico importante para el municipio.

Fecha de conclusión

De acuerdo con Acero Gómez, las obras tienen como fecha de conclusión el mes de agosto, pues para entonces se prevé el inicio de clases.

Recordó que para la Unicach únicamente se contará con la licenciatura en Odontología, mientras que la Unach ofertará las carreras de Contaduría, Administración, Pedagogía e Inglés.

La meta a mediano plazo es alcanzar una matrícula de entre dos mil y tres mil estudiantes, ante la alta demanda registrada.

Respecto al transporte, el munícipe señaló que desde el año pasado, con el inicio de operaciones de la Unach en su sede actual, se habilitó una ruta especial de transporte público que conecta Tuxtla Gutiérrez con Berriozábal, con horarios coordinados para garantizar el traslado de los estudiantes foráneos.