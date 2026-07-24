Alistan cuatro grandes inversiones para Chiapas

En un par de meses se hará un anuncio oficial para Chiapas, en el sentido de que estarán llegando cuatro inversiones para diversos rubros, destacó el secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González.

“Vienen muchísimas cosas, muchas vienen amarradas de cartas de privacidad, entonces no puedo decirte nombres”, puntualizó el servidor del pueblo.

Sin embargo, comentó que estas grandes inversiones podrían estarse anunciando a finales de este 2026 y llegarán a diversas ciudades de la entidad.

Aprovechó el espacio para felicitar a Cuarto Poder por sus 50 años de trayectoria, medio al que calificó como lleno de historia, de trabajo, perseverancia y de un sueño.

Se trata de una casa editorial, resaltó, que es reconocida a nivel regional y nacional por el equipamiento que tienen y la calidad de la información que manejan.

Más información

Luis Pedrero enfatizó que en Chiapas se está trabajando en un proyecto industrial de aquí a los próximos 20 años, a fin de impulsar el desarrollo.

La institución está desarrollando acciones para obtener luz verde para un polo que permita atender temas de logística o manufactura de gran tamaño.

Y esto debe acompañarse de un espacio con buena ubicación, además de conexión para carreteras y también infraestructura aérea.