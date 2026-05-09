Alistan festejos para mamá

Con la llegada del 10 de mayo, familias en Tuxtla Gutiérrez se preparan para homenajear a las madres, flores, ropa, perfumes, comidas familiares y convivencias en casa encabezan la lista de planes, además de presupuestos que oscilan entre los 300 y los 3 mil pesos.

El 10 de mayo se ha consolidado como una de las celebraciones más importantes del país, sólo superada por la Navidad en arraigo social y actividad comercial.

Ante esto, madres, hijos e hijas compartieron cómo planean festejar esta fecha, considerada una de las más arraigadas en la cultura mexicana.

Regalos y celebraciones

“Le voy a comprar un ramo de rosas y la vamos a llevar a desayunar. Entre mis hermanos juntamos alrededor de mil 500 pesos”, comentó Rosario Mandujano, ciudadana.

Por su parte, Mariana López, explicó que regalará una blusa y un perfume a su madre.

“Tengo pensado gastar unos 800 pesos y pasar la tarde en casa con toda la familia”, señaló.

Las flores continúan siendo el obsequio más tradicional para esta fecha.

En cuanto a otros regalos, la ropa y los perfumes figuran entre los más solicitados.

También hay quienes optan por obsequios personalizados, electrodomésticos o pequeños detalles elaborados por sus hijos.

Presupuesto familiar

El gasto promedio para celebrar a mamá dependerá de las posibilidades económicas de cada familia. Hay quienes optan por detalles que requieren mayor inversión y quienes deciden celebrar el día con un presupuesto más reducido.

“Nosotros siempre gastamos alrededor de 300 pesos, compramos un pollo que es lo más barato. Casi siempre depende de cuánto dinero tengamos con mis hermanos para ir a visitar a mi mamá a su pueblo”, comentó Luz María en entrevista.

Ciudadanas y ciudadanos coincidieron en que la fecha no recae en el presupuesto o cosas materiales, sino en la unión familiar y agradecimiento hacia las madres.

“Lo importante es estar juntos. Aunque sea con un pastel y una comida sencilla, lo que cuenta es agradecerle todo lo que hace por nosotros. La crianza que no dio, aún con las cosas no tan buenas, se trata de mamá”, expresó Diego, ciudadano.

Historia

El Día de las Madres se celebra en México cada 10 de mayo desde 1922, cuando el periodista Rafael Alducín impulsó la iniciativa.

La propuesta contó con el respaldo de José Vasconcelos y de diversos sectores sociales y religiosos.

Se eligió mayo por su relación con la Virgen María y el día 10 porque en esa época muchas personas recibían su salario en esa fecha.

Aunque el Día de las Madres genera una importante derrama económica en sectores como restaurantes, florerías y tiendas de regalos, para muchas familias el verdadero significado de la fecha radica en reconocer el amor, la dedicación y el esfuerzo cotidiano de las madres.

En Tuxtla Gutiérrez, las familias coinciden en que, más allá del presupuesto, el mejor regalo será compartir tiempo de calidad y expresar gratitud a quienes han desempeñado un papel fundamental en el hogar y en la sociedad.