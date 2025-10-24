Alistan festival El Mequé; prometen espectáculo

Con la intención de seguir consolidando a Chiapas como un destino seguro para visitar, las autoridades locales pondrán en marcha el festival “El Mequé”, la fiesta de todos; y durante los eventos se promoverán actividades que resaltan las culturas y las tradiciones locales.

Segundo Guillén, coordinador general ejecutivo de la Secretaría de Turismo, explicó que las actividades se llevarán a cabo del 14 al 16 de noviembre en Tuxtla Gutiérrez, a través del desfile de las culturas.

Se prevé que en esta edición se incluya en el espectáculo los carros alegóricos, música, danza y demás actividades que podrá disfrutar la población.

Segundo Guillén explicó que para este festival hasta el momento se han registrado 41 municipios, pero la invitación está abierta para quienes deseen sumarse.

Lo que se busca con estas acciones es que se pueda hacer visible el tema de las culturas y diversos destinos turísticos que se pueden visitar en la entidad.

Para el 16 de noviembre está programado en Tuxtla Gutiérrez el desfile de las culturas. El espectáculo será desde el parque Central hasta el parque Bicentenario.

Diferentes sedes

Para este 2025 serán tres espectáculos que se llevarán a cabo; además, en Comitán entre el 7 y el 9 de noviembre será el “Festival de los fermentos y destilados” en la plaza San Caralampio.

El programa incluye a San Cristóbal de Las Casas para el viernes 7 de noviembre con los “Tejidos que reinventan la moda” en la plaza de La Paz. Habrá un desfile con piezas de diseñadores chiapanecos.

En resumen, detalló el coordinador general ejecutivo de la Secretaría de Turismo, el festival “El Mequé” abarcará tres sedes y la intención es que se pueda construir (con el paso de los años) un evento similar a la Guelaguetza de Oaxaca.

La invitación está abierta para que las familias acudan al centro de Tuxtla Gutiérrez; se tiene previsto que el evento comience a las ocho de la noche el día 14 de noviembre.