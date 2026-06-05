Alistan homenaje al maestro Mario Penagos

Por ser el pilar del ajedrez en San Cristóbal de Las Casas y crear la plaza de ajedrez “El Carmen”, el excampeón nacional Mario Penagos Corzo será homenajeado en vida con la organización de un torneo que llevará su nombre.

Jorge Sántiz Encinos, de la plaza de ajedrez, informó que esta actividad se realizará en los espacios del Museo de San Cristóbal de Las Casas (Musac), el próximo 27 y 28 de este mes de junio.

El maestro Mario Penagos Corzo es uno de los encargados de la plaza del ajedrez en San Cristóbal de Las Casas, quien lleva más de 10 años formando a niños y jóvenes en esta actividad deportiva.

Participación en torneos

Muchos de sus alumnos han obtenido reconocimientos importantes en torneos estatales y nacionales, poniendo en alto el nombre de Chiapas y San Cristóbal.

Sántiz Encinos, brazo derecho de Penagos Corzo, y del periodista y destacado jugador del deporte-ciencia Félix Camas, informaron que previo al torneo dedicado al maestro Mario, se llevará otro torneo el 13 de junio en la cafetería “El Torreón”, en el barrio de la Merced de San Cristóbal de Las Casas.

En este torneo participarán varios grupos, clubes del deporte-ciencia, entre otros equipos de jugadores de varias partes de Chiapas en las categorías libre e infantil.