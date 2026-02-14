Alistan jornada de reforestación en Valle de Jovel

En el marco de la 19ª campaña del Comité de Cuenca Valle de Jovel, se realizó la siembra de semillas en los viveros de Your Forest.

Esta acción es impulsada de manera coordinada por el Comité de Cuenca Valle de Jovel, ciudadanos de la Acción Territorial en la Cuenca del Valle de Jovel Your Forest y sus aliados, con el acompañamiento de la Dirección de Ecología, cuyos integrantes participaron activamente en la siembra para fortalecer la producción de plantas.

La finalidad de esta actividad es incrementar la

disponibilidad de árboles que serán utilizados durante la jornada de reforestación, garantizando especies adecuadas y en condiciones óptimas para su trasplante en distintas zonas de la cuenca.

Con esta estrategia se busca abarcar más hectáreas y realizar una reforestación ordenada, planificada y con mayor impacto ambiental, reafirmando el compromiso institucional con la protección y restauración del Valle de Jovel.