Alistan maletas para Semana Santa

Con la llegada del periodo vacacional de Semana Santa, habitantes de Tuxtla Gutiérrez comienzan a definir sus planes, que van desde viajes a destinos turísticos cercanos hasta actividades más tranquilas en casa. Aunque hay ánimo de salir, persiste cierta preocupación por la seguridad en carreteras y sitios turísticos.

Para muchos tuxtlecos y tuxtlecas, estas fechas representan una oportunidad para salir de la rutina.

Destinos de playa se mantienen entre los preferidos, mientras que otros optan por disfrutar en casa en compañía de familiares.

“Queremos aprovechar para ir a un balneario con mi mamá en Carranza, nos gusta viajar solas y planeamos pasear un rato y visitar”, señaló Mariana, ciudadana.

Economía

En contraste, algunos ciudadanos señalaron que, por cuestiones económicas, prefieren quedarse en casa o realizar actividades locales.

“Con la situación, mejor nos quedamos aquí y salimos a lugares cercanos, algo más tranquilo”, expresó Ramón, también ciudadano.

A pesar del interés por viajar, la seguridad se mantiene como uno de los temas principales al momento de planear las vacaciones y tomar la decisión.

Algunos transeúntes coincidieron en que, aunque hay operativos en estas fechas, aún existe preocupación al transitar por carreteras o visitar sitios concurridos.

“Yo viajaré a Yajalón para visitar a mis amigos y familia. Esperemos que no haya algún inconveniente de seguridad”, destacó Lucrecia, ciudadana.

Otros señalaron que prefieren viajar en grupo o durante el día para reducir riesgos, además de mantenerse informados sobre las condiciones de las rutas.

Destinos

Por otro lado, muchas familias optarán por viajes cortos, de dos a tres días, priorizando destinos accesibles y con menor costo.

La planeación anticipada y el cuidado del presupuesto son factores determinantes en este periodo.

Más allá del turismo, algunos tuxtlecos y tuxtlecas destacaron el valor religioso y familiar de la Semana Santa, optando por participar en actividades litúrgicas o convivencias en casa.

El panorama muestra una combinación de entusiasmo y prudencia: mientras crece el interés por aprovechar las vacaciones, también se refuerza la necesidad de hacerlo con precaución, priorizando la seguridad y la economía familiar.