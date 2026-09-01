Alistan médicos su XX Congreso Estatal

Con el objetivo de fortalecer la actualización y el desempeño de los médicos de primer contacto, el Colegio de Médicos Generales del Estado de Chiapas dio a conocer los detalles del vigésimo Congreso Estatal de Medicina General, que se llevará a cabo del 24 al 26 de septiembre.

En conferencia de prensa se recalcó que la capacitación continua es la misión principal del colegio para mejorar la atención a los pacientes y apoyar al sector salud en la entidad.

El jueves 24 se impartirán ponencias sobre pediatría y ginecología, mientras que el viernes 25 destacan las intervenciones del neurocirujano Luis Alberto Ruiz, quien hablará sobre Alzheimer, y del psiquiatra Rolando Argüello Aguilar, quien abordará el síndrome de burnout, una condición cada vez más común entre los trabajadores de la salud.

Talleres

Complementando las conferencias se ofrecerán dos talleres prácticos por las tardes, uno de electrocardiograma y otro de manejo de heridas en pacientes diabéticos.

Ambas actividades están diseñadas para dotar al médico general de herramientas clave en la detección temprana y en la toma de decisiones sobre la derivación a niveles superiores de atención.

Propósito

El propósito de este tipo de eventos recae en la necesidad de mantener a los médicos generales al día ante los cambios constantes en la medicina, como las recientes actualizaciones en las guías de infarto agudo al miocardio.

Además, se adelantó que en su ponencia abordará el tema de la ofidiotoxicosis o mordedura de serpiente, un problema de salud pública relevante en Chiapas, y resaltó que el congreso busca preparar a los profesionales para los retos actuales y futuros de la atención primaria.

Finalmente, los organizadores hicieron un llamado a todos los médicos generales del estado a participar en esta edición, que se perfila como un espacio fundamental para el aprendizaje, la actualización y el intercambio de experiencias entre colegas.