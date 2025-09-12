Alistan primera carrera de atletismo de montaña

Se realizará por primera vez en San Cristóbal de Las Casas una competencia de atletismo de montaña dedicada al varón, como parte de las actividades conmemorativas por el Día Internacional del Hombre.

Daniel Martínez Gómez, organizador del evento, informó que esta justa deportiva busca reconocer la participación de los hombres en la práctica del deporte y fomentar la convivencia familiar en un entorno natural.

Martínez Gómez, quien también coordina la tradicional carrera de ciclismo en honor a la Virgen de Ocotlán en el barrio de Tlaxcala, resaltó que esta iniciativa pretende abrir un nuevo espacio de competencia y esparcimiento en la ciudad, dirigido especialmente a la población masculina.

Se prevé que en los próximos días se dé a conocer la ruta, así como la dinámica de inscripción para los interesados en formar parte de esta actividad inédita en la región.