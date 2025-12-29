Alistan protocolo contra violencia en escuelas

La actual administración estatal trabaja en la implementación de un protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia sexual en las escuelas de educación básica, mismo que será aplicado a nivel nacional.

La herramienta busca dar una respuesta clara y unificada a un problema histórico, se pretende acabar con prácticas como el solo traslado de los agresores y trabajar en la situación con el fin de atender de forma adecuada a las víctimas.

Alcance

Armando Rojas, coordinador de Proyectos Especiales de la Secretaría de Educación estatal, explicó que el documento solo espera la última revisión jurídica para su publicación.

Una vez se haga oficial, se desplegará una estrategia que llegará a los 62 mil maestros, 800 directivos y supervisores, y las 19 mil escuelas de la entidad.

“Es un problema que ha lacerado históricamente por una cultura que estaba instalada, pero hoy el gobernador tiene una interpelación fuerte en cuanto a lo decidido para que no pase más esto”, afirmó.

El funcionario destacó que la solución no es solo responsabilidad de las autoridades, al mismo tiempo que hizo un llamado al acompañamiento de padres de familia y de la sociedad en general, señalándolo como un trabajo conjunto entre escuela y familia para una prevención efectiva.