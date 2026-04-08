Alistan segundo bazar con causa Deja tu Huella

La presidenta de Provida Animal JDCA, Celeste Coello Armas, informó que realizarán el segundo bazar “Deja tu Huella”, el próximo 3 de mayo, en el local ubicado en calle Hermanos Domínguez 7, en San Cristóbal de Las Casas.

La iniciativa busca reunir a emprendedores en un espacio donde el objetivo va más allá de lo comercial: apoyar a seres en situación vulnerable, en especial animales que requieren alimento y cuidado.

Donativo

“Este bazar es una invitación a dejar de ser indiferentes. Hoy todos podemos hacer algo desde lo que somos y desde lo que tenemos”, expresó Celeste Coello.

A diferencia de otros eventos, la participación no tiene costo económico, ya que el único requisito es un donativo en especie de croquetas, destinado a apoyar a animales en situación vulnerable.

“Queremos que el emprendimiento también tenga propósito. Que cada venta, cada espacio, se convierta en ayuda real para quienes no tienen voz”, destacó.

Por último, Celeste Coello Armas hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a esta iniciativa que busca generar un cambio real en la comunidad.