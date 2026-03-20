Alistan segundo periodo de sesiones

A unos días de que inicie el segundo periodo ordinario de sesiones del segundo año legislativo, el Congreso del Estado de Chiapas se prepara para abordar temas urgentes remitidos por la Secretaría General de Gobierno, entre los que destacan el desplazamiento forzado y asuntos relacionados con resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de movilidad humana.

Así lo informó el diputado Mario Guillén Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del congreso local, quien detalló que el nuevo periodo arrancará el próximo 1º de abril, no sin antes desahogar algunos asuntos prioritarios mediante sesiones extraordinarias.

Desplazamiento forzado

“Tenemos algunos temas urgentes que nos mandó la Secretaría General de Gobierno, que tienen que ver con el tema de desplazamiento forzado y cosas que están atendiendo con la Suprema Corte, relacionadas con la movilidad de las personas en el estado de Chiapas, no precisamente en este momento, sino en otros periodos”, explicó el legislador.

Consultado sobre la situación en municipios como Frontera Comalapa, que enfrentaron una severa crisis de seguridad en el sexenio pasado, Guillén Guillén reconoció que si bien la paz y la estabilidad se han recuperado de manera gradual, el reto actual es la reactivación económica.

Panorama

“Frontera Comalapa es de los municipios que más sufrieron la crisis de seguridad en años pasados. Creo que en este momento paulatinamente se ha ido recuperando la paz y la estabilidad, la movilidad también. Hoy se puede ir a Tapachula o Comitán a cualquier hora con garantías de seguridad, gracias a la presencia de las instituciones”, señaló.

Sin embargo, el diputado enfatizó que el siguiente gran pendiente es el despegue económico de la entidad. “Hoy se está trabajando en el tema del despegue económico de Chiapas”, agregó.

Postura

“El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar ha dejado muy claro que este es el año del crecimiento económico y creo que se está trabajando bastante en ello”, puntualizó el diputado local.

El legislador reiteró el compromiso del Poder Legislativo para acompañar las iniciativas que permitan sentar las bases legales para la recuperación económica, sobre todo en las regiones que resultaron más afectadas por la violencia en años anteriores.