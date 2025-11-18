Alistan tradicional chocolatada

El próximo 17 de diciembre, en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas se llevará a cabo la tradicional chocolatada comunitaria a iniciativa de Óscar Sánchez Ramírez “El lobo”, con el apoyo de varias empresas y particulares.

Esta actividad se realiza cada año; un acto que reúne a familias, comerciantes y visitantes para compartir de manera gratuita chocolate caliente y pan de distintos puntos del municipio.

El acto consiste en que cada establecimiento de San Cristóbal obsequia vasos de chocolate y en algunos de los casos pan a la ciudadanía, esto como una muestra de agradecimiento.

Significativo evento

“La chocolatada, es un pequeño pero significativo acto de agradecimiento a la sociedad, actividad que ya se ha convertido en una tradición en la temporada invernal”.

Óscar Sánchez Ramírez “El lobo” informó que está actividad iniciará a las 17:00 horas, cuando vecinos y propietarios de negocios instalen sus mesas frente a sus domicilios y establecimientos, así como en pequeñas plazas, para ofrecer bebidas y alimentos a quienes transiten por la zona.