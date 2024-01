Alito habla sobre el caso Aquiles: “Los vamos a expulsar”

En su más reciente visita a Chiapas, este lunes, Alejandro Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que hay personajes que se han beneficiado del partido tricolor en épocas pasadas y ahora se fueron a otros institutos políticos para buscar alguna postulación, en vísperas del proceso electoral que está en puerta.

A pregunta expresa sobre Aquiles Espinosa García, quien estuvo en el PRI por muchos años y ahora aspira a coordinar el Comité Municipal de la Cuarta Transformación en Tuxtla Gutiérrez, el dirigente nacional enfatizó que no solo son traicioneros, además los van a expulsar del partido.

“Al fin del camino nosotros tomamos las decisiones basados en principios, en los estatutos, en los documentos básicos, y quienes no cumplan, y aspiren y sean candidatos de otro partido que no tiene coalición o alianza con nosotros, no solo son traidores al PRI, los vamos a expulsar”, remarcó.

En el mensaje dirigido a la militancia comentó que se debe tener en claro qué cosas no se hicieron bien y cuáles son las que hay que mejorar para ganarse la confianza de la gente.

Reconoció a quienes asistieron al encuentro de los comités municipales, debido a que defienden al tricolor en las buenas y en las malas, y no “como otros que se beneficiaron del PRI y se fueron del partido” y ahora pretenden que los tapen otros institutos políticos.

Moreno Cárdenas explicó que también se reunió con las dirigencias del PAN y PRD para fortalecer la coalición en los diferentes distritos. Confirmó que a nivel local van en unidad con el PRD y PAN para la gubernatura de Chiapas. “Este Frente Amplio en la entidad llevará a una mujer en la candidatura”.

En su momento, enfatizó que anunciarán a la persona que representará a los tres partidos, “hay una buena participación, hay ánimo, hay trabajo; hay ese compromiso de presentar un proyecto que sea una alternativa para el estado de Chiapas”.

Entre el PAN, PRI y PRD, explicó Moreno Cárdenas, están reuniendo diferentes elementos, entre ellos, estudios demoscópicos, mediciones, perfil político, participación e inclusión, para que a través de un mecanismo (que será transparente) seleccionen a la mujer más competitiva y con mayor rentabilidad electoral en el estado.

Al preguntarle qué posibilidades tienen en Chiapas si siete partidos políticos formaron otra coalición, respondió que en el Frente Amplio pueden competir al contar con perfiles en los municipios de la entidad y también en los diferentes distritos, con hombres y mujeres que han trabajado.