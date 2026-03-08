Alma Campa: fuerza a través de la lente

Alma Delia Campa Sirvent, conocida profesionalmente como Alma Campa Fotografía, ha convertido su pasión en un legado que inspira a mujeres a capturar el mundo con su mirada única.

Desde los 14 años comenzó a retratar momentos familiares, y a los 24 años lanzó su propia marca, dando vida a proyectos como Murales de piel y Hoy soy más, donde cada imagen refleja sensibilidad, fuerza y autenticidad.

Empatía, esencial

En un ámbito dominado históricamente por hombres, Alma reconoce los desafíos de abrirse camino: “Mientras más pronto lo hagas mejor”. Para ella, el apoyo entre mujeres ha sido esencial, y la empatía junto al servicio al cliente, su herramienta más poderosa.

Aunque en sus inicios cubría eventos sociales, hoy se enfoca en bebés y niños, priorizando su libertad y seguridad en un mundo que aún juzga a las fotógrafas.

Su trabajo ha trascendido fronteras. Tras participar en el concurso Viva la Chiapanequidad, Alma recibió mención honorífica, y su fotografía fue seleccionada para el libro Voces de la Nueva ERA, de Eduardo Ramírez, consolidando su voz en la narrativa visual contemporánea.

Alma Campa inspira con su ejemplo: “Los límites están en la mente, hazlo con pasión, con ganas”. Cada foto es un acto de poder y reivindicación, un recordatorio de que las mujeres tienen el derecho y la capacidad de posicionarse y transformar cualquier espacio.

Su mirada no solo captura instantes, sino que también abre caminos para que otras mujeres se atrevan a soñar, crear y conquistar el mundo de la fotografía.