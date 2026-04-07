Alrededor de 26 rescates en centros turísticos

En este periodo de vacaciones de Semana Santa, diversos cuerpos de emergencia llevaron a cabo un total de 26 rescates de personas que enfrentaban complicaciones para salir del agua o que eran arrastrados por la corriente.

El reporte del operativo realizado por personal de la Secretaría de Protección Civil detalló que se brindaron 22 atenciones médicas y se registró un accidente carretero.

Además de los 26 rescates que se efectuaron, también las autoridades reportaron cinco personas lesionadas por diversas circunstancias.

Afluencia

En los destinos turísticos habilitados para recibir a vacacionistas, se recibió la visita de 251 mil 558 personas, las cuales han contado con el apoyo preventivo de diversas instituciones.

Entre el 27 de marzo y el 5 de abril de este año, Protección Civil contabilizó el desplazamiento de 29 mil 378 unidades particulares, además de ocho mil 331 vehículos del transporte público.

“Estas acciones de vigilancia y asistencia continuarán de manera permanente en los principales puntos de afluencia para garantizar la integridad de las y los turistas. Reafirmamos nuestro compromiso con la prevención y la seguridad integral en todo el territorio chiapaneco”, informó la Secretaría que dirige Mauricio Cordero.

Más intervenciones

Considerando que todavía hay un sector social de vacaciones, en coordinación con diversas instituciones se mantiene una presencia estratégica en los principales tramos carreteros de Chiapas.

Por esa razón se recomendó a la población que utilizará las vialidades para que conduzcan con precaución, sigan las indicaciones de las autoridades y ubiquen los módulos de atención.