Alta informalidad y condiciones críticas de empleo

Noviembre 27 del 2025
La ENOE destaca que, en el tercer trimestre de 2025, la población ocupada en Chiapas fue de 2.28 millones de personas. Daniel García / CP
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), correspondiente al tercer trimestre de 2025 y publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) este miércoles, Chiapas se mantiene como una de las entidades con mayores rezagos en materia laboral, con altos niveles de informalidad, subocupación y condiciones críticas de empleo.

En el estado, 77 de cada 100 trabajadores se encuentran en la informalidad, es decir, carecen de seguridad social, prestaciones o un contrato estable. Esta cifra coloca a Chiapas como la tercera entidad con mayor informalidad del país, solo por debajo de Oaxaca (80.1 %) y Guerrero (77.2 %).

Además, Chiapas registra la tasa más alta de condiciones críticas de ocupación a nivel nacional, con un 47.3 %. Esto significa que casi la mitad de los trabajadores enfrentan situaciones como jornadas laborales excesivas (más de 48 horas) con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, o bien, trabajan menos de 35 horas por razones ajenas a su voluntad.

En lo que respecta a Tapachula la tasa de desocupación se situó en 3.9 %, con condiciones críticas de ocupación, al 51.5 % y una informalidad laboral del 59.4 por ciento.

