Alta informalidad y condiciones críticas de empleo

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), correspondiente al tercer trimestre de 2025 y publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) este miércoles, Chiapas se mantiene como una de las entidades con mayores rezagos en materia laboral, con altos niveles de informalidad, subocupación y condiciones críticas de empleo.

En el estado, 77 de cada 100 trabajadores se encuentran en la informalidad, es decir, carecen de seguridad social, prestaciones o un contrato estable. Esta cifra coloca a Chiapas como la tercera entidad con mayor informalidad del país, solo por debajo de Oaxaca (80.1 %) y Guerrero (77.2 %).

Además, Chiapas registra la tasa más alta de condiciones críticas de ocupación a nivel nacional, con un 47.3 %. Esto significa que casi la mitad de los trabajadores enfrentan situaciones como jornadas laborales excesivas (más de 48 horas) con ingresos inferiores a dos salarios mínimos, o bien, trabajan menos de 35 horas por razones ajenas a su voluntad.

En lo que respecta a Tapachula la tasa de desocupación se situó en 3.9 %, con condiciones críticas de ocupación, al 51.5 % y una informalidad laboral del 59.4 por ciento.