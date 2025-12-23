Alta respuesta a la vacunación en Berriozábal

La respuesta a la vacunación contra el sarampión ha sido positiva. Desde muy temprano, decenas de ciudadanos acudieron al parque central del municipio de Berriozábal para la aplicación de la dosis.

De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud estatal, la localidad de las hamacas ha reportado casos de dicha enfermedad.

Módulos de atención

Las vacunas son aplicadas por el personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)- Bienestar en tres puntos del pueblo. El primero y el más concurrido es en el parque central; el segundo se encuentra en la Escuela Francisco Villa y el tercero en el Centro de Salud.

En el módulo del parque cada día se estarán aplicando un aproximado de 30 dosis contra el sarampión a personas que aún no cuenten con el esquema completo o aún no hayan sido vacunados contra esta enfermedad.

También estos tres puestos de vacunación cuentan con dosis contra el covid-19 y la influenza. Las autoridades de salud han recomendado acudir con la cartilla de vacunación si no se cuenta con este documento podrán acudir y ser asesorados.

Molestias

A pesar de la buena respuesta, los ciudadanos dejaron ver su inconformidad, pues según ellos, hay pocas dosis; aseguraron que las 30 vacunas no cumplen con la alta demanda de la población.

También hicieron ver que en los módulos no se tiene un espacio preferencial a las personas con discapacidades o alguna enfermedad, por lo que instaron a tener en cuenta la solicitud para que el sector más vulnerable pueda ser atendido primero.

Personal del IMSS Bienestar pidió a la ciudadanía evitar las aglomeraciones en los punto de vacunación, debido a que esto es una de las peticiones principales para evitar la propagación de la enfermedad, la cual es altamente contagiosa.

Se espera que para los próximos días y previendo la afluencia de la población se pueda aumentar el número de vacunas solicitadas a fin de que se pueda ampliar la cantidad de personas protegidas.