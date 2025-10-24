Altamirano estrena su primer Andador Turístico

Autoridades y habitantes de Altamirano inauguraron el primer Andador Turístico de este municipio, lo que será un atractivo más para esta cabecera ubicada en la zona Altos de Chiapas.

Más de seis meses tardaron los trabajos para la construcción de este atractivo, ahora miles de pobladores utilizarán el andador ubicado sobre la calle Ubilio García.

Finalidad

Mencionaron que lo anterior se realiza con la finalidad de atraer el turismo nacional e internacional. Ahora esperan la construcción de un segundo andador en los próximos meses.

Las autoridades locales y habitantes inauguraron la avenida Principal en el barrio Centro, una obra que marca un antes y un después en la imagen urbana del municipio.

Esta vialidad se convierte en la primera calle modernizada de Altamirano, al contar con pavimento de concreto hidráulico, obra de drenaje, construcción del andador, colocación de lámparas de alumbrado público y una rehabilitación integral que dignifica el corazón del pueblo, en la también región selvática del estado de Chiapas.