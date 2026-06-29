Altamirano se quedó sin energía eléctrica

Habitantes de la cabecera municipal de Altamirano se quedaron este fin de semana sin energía eléctrica en sus domicilios, luego de que las lluvias y vientos que afectaron la región derribaran un poste, dejando sin el servicio a la población.

El apagón dejó sin luz, internet y telefonía celular a los barrios de la zona sur, oriente y poniente de la localidad, por lo que los pobladores exigían la presencia de una cuadrilla de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el restablecimiento del fluido eléctrico.

Los habitantes inconformes exigían a las autoridades del municipio, así como a CFE, su intervención de manera inmediata para restablecer el servicio.

Contexto

La falla se debió a la caída del árbol sobre la línea eléctrica que alimenta a diversos sectores de Altamirano, afectando principalmente el cableado que suministra a las bombas del Sistema de Agua Potable ubicadas en la comunidad Nueva Esperanza, dejando también sin agua a cientos de hogares.