La cabecera municipal de Altamirano, tendrá su primer andador turístico para mejorar la imagen urbana del municipio y como un atractivo más para el turismo que visita esta región.

Además podrán visitar el parque turístico del río Tzaconejá, ubicado a 10 minutos del pueblo. Las autoridades locales y pobladores visitaron la obra, ubicada en la calle Ubilio García, en el centro del municipio.

Se dio a conocer que los trabajos de construcción avanzan para que en unos meses más quede terminada la obra.

El andador se realiza con concreto hidráulico, y contará con jardineras, así como la instalación de tubería para el suministro de agua potable y la conexión de drenaje sanitario. Las autoridades contemplan que la construcción quede terminada en un par de meses.

“La obra no solo representa un importante avance en infraestructura, sino que también impulsa el desarrollo y la modernización del municipio”, se dijo.

Se dio a conocer que será el primer andador en el municipio y la primera obra en contar con un diseño innovador, pensado atraer al turismo, convirtiéndose en un “andador mágico” que dará un nuevo rostro a la localidad.