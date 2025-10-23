Altar de muertos, uno de los más grandes del país

El altar de Día de Muertos en el parque Bicentenario se erige como un proyecto monumental creado por manos chiapanecas. Gustavo Pinto Decelis, decorador y maestro floral, detalló que su preparación ha demandado meses de meticuloso trabajo artesanal y la participación de un extenso equipo.

La creación

Esta ofrenda promete ser una de las más grandes de México, de acuerdo con Pinto Decelis, se han utilizado aproximadamente siete mil plantas de la flor de cempasúchil.

“Aquí en el altar estamos usando alrededor de cinco mil y en la explanada otras dos mil”, precisó el maestro floral, quien además dijo que estas plantas fueron traídas de municipios como Chiapa de Corzo, Zinacantán, Teopisca y Berriozábal.

Pinto Decelis explicó que el proceso de creación comenzó hace tres meses desde que recibió la invitación de las autoridades estatales para desarrollar el proyecto.

Todo es artesanal

“Todo es artesanal, es cartonería, es maché, fibra de vidrio, entonces tienes que esperar que seque para poder empezar a pintarlas”, comentó al referirse a la laboriosa técnica que requiere tiempos de secado prolongados.

A esta fase de preparación, que se extendió por 90 días se suman los cinco días consecutivos que el equipo lleva trabajando en el montaje final.

El florista estimó que se han creado más de 300 piezas para el altar donde se incluyen representaciones de catrinas, calaveras, colibríes y un homenaje a personajes chiapanecos ilustres como Jaime Sabines, Rosario Castellanos y el Dr. Belisario Domínguez.

La cifra total de participantes se eleva a alrededor de 50 personas que incluyen artesanos de localidades como Ocozocoautla, Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez y Comitán quienes colaboraron en la confección de las piezas.

“Es un equipo multidisciplinario integrado por floristas, herreros, carpinteros, cartoneros y agricultores, todos originarios de Chiapas” precisó.

La invitación

Finalmente invitó a la ciudadanía para que acudan a la inauguración oficial, programada para el 24 de octubre a las 19:00 horas en el parque Bicentenario. Más que una simple decoración, este altar se presenta como un espacio de expresión artística y cultural que plasma el talento y la identidad de las manos chiapanecas.