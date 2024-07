Altas posibilidades de no perder el registro

Aunque el partido Chiapas Unido no alcanzó el 3 % de la votación que marca la normatividad para que siga activo y gozando de las prerrogativas, el presidente estatal de este instituto político, Conrado Cifuentes Astudillo, consideró que tienen altas posibilidades de salvar el registro, debido a que aún están en proceso las cadenas impugnativas y se quedaron a tres mil 800 votos para llegar al porcentaje.

“Al día de hoy, yo no estoy pensando que el partido va a perder el registro” y, remarcó, en los municipios donde no se realizaron elecciones cuentan con candidatos altamente competitivos; “en el radar y en la mente de tu servidor y también del equipo no está, justamente, perder el registro”.

La prioridad del pasado proceso electoral, dijo, fue acompañar una coalición de nueve partidos que dio al ahora gobernador electo la oportunidad de ser el más votado en la historia de Chiapas.

Recordó que para conservarse son tres elecciones que se consideran, la de gubernaturas, diputaciones locales y miembros de Ayuntamientos. En los primeros dos conceptos no llegaron el 3 % requerido.

Para el caso de las presidencias municipales, explicó, faltan tres mil 800 sufragios, sin embargo, mencionó que hay que esperar que se resuelvan los juicios de inconformidad en las instancias jurisdiccionales.

Después de que concluya esa etapa, informó, también se podrá conocer en cuántos municipios se declara nulidad. Posteriormente, serán otras instituciones las que determinen si se hacen o no los comicios extraordinarios y si es que hay condiciones para llevar a cabo esos procesos.

Sería hasta ese momento, argumentó el político, que se llevaría a cabo la sumatoria de todos los votos y quienes no lleguen al porcentaje requerido, son los que perderían el registro.

El precedente que se tiene, refirió el presidente estatal de Chiapas Unido, es que en el 2021 no se llevaron a cabo comicios extraordinarios y un partido interpuso un recurso que permitió a otros institutos mantenerse vigente.

Conrado Cifuentes detalló que de forma individual obtuvieron números bajos y atribuyó esa situación a muchos factores que generaron una lucha sentimental interna, debido a que tenían expectativas muy altas.