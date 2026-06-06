Altas temperaturas han provocado defunciones

Chiapas es una de las entidades federativas que ha reportado muertes en lo que va del año, esto a consecuencia de las temperaturas extremas en esta temporada 2026.

La Dirección de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades no Transmisibles, detalló que en esta temporada (que va de la semana 12 a la 40 de este año), suman 18 muertes en todo el país.

De hecho, los datos publicados en la página de la Dirección General de Epidemiología (DGE), puntualizan lo que ha ocurrido con las temperaturas naturales extremas, donde se han reportado 715 casos entre deshidratación, golpes de calor y quemaduras.

La información detalla que las defunciones corresponden a: “100 % (n=18) golpe de calor; Chiapas (tres), Veracruz (tres), Baja California (dos), Guerrero (dos), Campeche (uno), Oaxaca (uno), Querétaro (uno), Quintana Roo (uno), San Luis Potosí (uno), Sonora (uno), Tabasco (uno), Tamaulipas (uno).”

En lo que corresponde a los casos de deshidratación, en el territorio nacional se documentaron 236 personas. Jalisco reportó 37 y 27 el estado de Oaxaca. En este rubro Chiapas solo presentó tres casos.

La cifra es más alta en relación a lo que ocurre con los golpes de calor, en ese tema se documentaron 440 personas con esas condiciones.

Fueron los estados de Tabasco y Chiapas los que aparecieron con los números más elevados, al notificarse 92 casos en la primera entidad y 47 en la segunda.

Otras zonas del país reportaron 45 y 39 y de ahí hacia abajo en números. En la parte de las quemaduras también las estadísticas añaden 39 incidencias, pero ninguna entidad reportó más de 10 casos.

Los cinco primeros lugares fueron: Morelos (seis), Quintana Roo (cinco), mientras que Tabasco, Jalisco y Michoacán tuvieron cuatro reportes de forma individual.

Con base en lo señalado por especialistas, los golpes de calor pueden provocar entre la población algunos síntomas, entre los que se encuentran: fiebre alta, sensación de mareo, además de dolor de cabeza.