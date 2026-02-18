Altas temperaturas para la costa

Hasta 45 grados podría alcanzar el termómetro en los próximos días, sobre todo en la zona costa de Chiapas, de acuerdo con los pronósticos de Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el ambiente será muy caluroso, además de mantenerse la baja de probabilidades de lluvia en todo el estado.

Estas predicciones para la región del Istmo-Costa del estado las mantienen como una de las zonas más calurosas de todo México, con temperaturas que superen los 40 grados centígrados.

Para la región central se espera que durante los días miércoles 18, jueves 19 y viernes 20 de febrero la temperatura máxima oscile por arriba de los 29 grados centígrados con mínimas de hasta 15 grados por las noches y madrugada.

Como parte de las recomendaciones, las autoridades de Salud han exhortado a la población a tener en cuenta algunos puntos como: mantenerse bien hidratado, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11 de la mañana y las cuatro de la tarde, usar ropa ligera y de colores claros, prestar especial atención a golpes de calor y deshidratación.

Evento de Norte

Este evento meteorológico es más recurrente durante la temporada de otoño e invierno, se deriva de la incursión de aire frío proveniente del polo norte.

Durante los próximos días previamente mencionados sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec se esperan vientos de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h. Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.