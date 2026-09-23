Altas temperaturas podrían romper récord

Está el pronóstico de que el próximo año se rompan todos los récords de altas temperaturas a nivel nacional, es decir, que para 2027 se proyectan calores extremos, adelantó el secretario de Protección Civil (PC), Mauricio Cordero Rodríguez.

La falta de lluvias ha provocado que en Chiapas haya estrés hídrico; sin embargo, las autoridades se están preparando para las siguientes proyecciones.

Los modelos prevén que llueva de manera puntual en los próximos meses, dijo Cordero Rodríguez.

De hecho, recordó que Chiapas es la entidad federativa (de todo el país) donde menos ha llovido, tomando en cuenta el promedio anual.

Los diversos modelos que analizan las condiciones climatológicas, remarcó, indican que a final de este mes las precipitaciones se harán presentes y las lluvias se mezclarán con algunos fenómenos perturbadores.

A esto, sostuvo Cordero Rodríguez, se suma la entrada de los frentes fríos, por lo que es importante estar preparados para evitar grandes afectaciones.

En una reunión, a la que asistieron diversos presidentes municipales y las autoridades de los diferentes niveles de gobierno, comentó que es clave estar coordinados y tener refugios temporales.

Más datos

En contraparte, a inicio de cada año son miles de hectáreas las que se queman en la parte de la costa del estado. El año pasado fueron alrededor de ocho mil tan solo entre Arriaga y Tonalá.

“Y este año puede ser peor; como no nos ha llovido, va a haber más sequía en esa región y los fuertes vientos que se presentan en la temporada invernal nos pueden provocar muchos incendios”, enfatizó.