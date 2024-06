Altas temperaturas pueden cambiar sexo de crías

Jerónimo Domínguez Laso, director del Centro de Rescate para Fauna Silvestre (Comaffas), informó de la posible modificación en el sexo de las crías hechas por cocodrilos por las altas temperaturas; en la que algunos lugares sean ubicado solo machos.

Domínguez Laso, con más de 35 años en cocodrilianos, descartó tener información de bajas por exceso de temperaturas hacia dicho género de especies; como si lo fueron los monos saraguatos en el norte de Chiapas y Tabasco.

“Sin duda afecta, al haber un proceso con un estiaje prolongado, los cuerpos de agua se minimizan o secan y de forma secundaria, se quedan sin uno de sus puntos importantes de hábitat, esto hace que se modifique su conducta”, explicó.

El biólogo advirtió la posible interacción entre dichas especies y la actividad humana debido a la falta de espacios acuíferos, por lo que se vuelve común su avistamiento o bien, eventos por no tomar las medidas.

Al mismo tiempo, Domínguez Laso externó otra posible consecuencia en los cocodrilianos gracias a las altas temperaturas y es el nacimiento de camadas completas de machos.

“En el proceso de incubación, al alterar la temperatura de los huevos, puedes cambiar el sexo de los animales a temperaturas mayores de 31 grados. Aquí, solo nacen machos”, detalló.

No obstante, el biólogo aclaró que no se ha tenido ningún reporte del nacimiento único de ejemplares machos, aunque no lo descartan en un futuro debido al cambio climático.

Animales de respeto

Jerónimo Domínguez Laso, director del Centro de Rescate para Fauna Silvestre (Comaffas), definió a los cocodrilos como un animal de respeto, considerado como top de depredadores en la cadena alimenticia; esto en el marco del Día Mundial de dicha especie.

Domínguez Laso, es biólogo y especialista en estos reptiles desde hace 25 años; definió a los cocodrilos como una especie que controla y regula a las poblaciones debajo de ella, lo que hace mantener un equilibrio en el medio ambiente.

“Es una especie que ha sobrevivido millones de años, se ha mantenido como una de gran importancia para los ecosistemas, presente en diversos países y regiones, por eso hoy se encuentra representada en 100 derivaciones por todo el mundo”, sostuvo.

El biólogo resaltó la capacidad adaptativa por parte de la especie, que ha vivido más de 200 millones de años, ya que pese a existir un periodo largo de sequía buscaron espacios para sobrevivir y adaptarse.

De forma personal, el especialista reconoció su cariño y admiraciones hacia los cocodrilos, considerándolo como parte de su vida convivir con reptiles que pueden llegar a pesar hasta 200 kilos, lo que también le ha permitido viajar a países, conocer a investigadores y aprender más de dicha especie.

“Son parte de mi vida y pasión, realmente todo lo que hemos enfocado en educación ambiental y rescate es con un enfoque primario en cocodrilianos, sin descartar aves y mamíferos”, explicó.