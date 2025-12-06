Alternativa para mejorar la calidad de vida, conócela

La alimentación en Chiapas como en todo México contiene altos niveles de productos químicos de conservación y producción que generan inflamación, por lo que una alternativa saludable para la desintoxicación y mejora general, son los aceites esenciales.

Los aceites son la esencia de una planta, un regalo de la tierra, destilada y preparada para que puedas llevar el poder de la naturaleza a tu hogar, explicó Karla Leal entusiasta del tema, bióloga y certificada en el uso de aceites esenciales.

Explicó que esta información alternativa para mejorar la calidad de vida se difundirá en un evento denominado Doterra 2025, que se realizará en Tuxtla Gutiérrez el día 8 de diciembre, en Comitán será el día 9, en San Cristóbal el 10 y cierran en la capital el 11 de diciembre. Para informes al 9612453848.

Dijo que dentro de muchas plantas, ocultas en las raíces, semillas, flores, corteza, se encuentran compuestos químicos concentrados y muy potentes. Estos compuestos naturales son aceites esenciales.

Los aceites esenciales le dan a la planta su aroma, la protegen de condiciones ambientales peligrosas e incluso la ayudan con la polinización, entre otras funciones y beneficios importantes.

Este concepto es el que se busca difundir entre la sociedad, conocer la posibilidad de acceder a las esencias que además de influir en la desinflamación, tienen otros servicios.

Por ejemplo, el aceite de lavanda incluye elementos que lo hacen efectivo para calmar las irritaciones de la piel, reducir la ansiedad y la sensación de tensión y promover un ambiente reparador para dormir.

Mientras tanto, el aceite de incienso es compatible con el sistema inmunológico, nervioso y digestivo, promoviendo una atmósfera relajante y ayuda a la función celular saludable, finalmente invitó a conocer esta forma alternativa de mejorar la calidad de vida.