Alternativas contra la infertilidad son desconocidas

La ginecóloga y especialista en biología de la reproducción humana, Cintia Mejía García, comentó que generalmente se piensa que existen pocas opciones para tratar la infertilidad, pero existen múltiples alternativas como la cirugía reproductiva que puede marcar la diferencia para ser padres y lograr un embarazo de forma natural.

Análisis detallado

“Si bien puede ser la llave hacia un embarazo, se debe analizar detalladamente quienes pueden ser candidatas, por ejemplo, si se tiene una obstrucción o daño en las trompas de Falopio”, consideró.

También se puede realizar cuando hay infecciones pélvicas o una ligadura tubaria previa, porque muchas mujeres presentan trompas bloqueadas y se recurre a la recanalización tubaria o la laparoscopia reconstructiva que permiten restaurar el paso natural del óvulo.

Igualmente, es una opción cuando la paciente presenta miomas uterinos, los cuales se ubican dentro o cerca de la cavidad uterina por lo que pueden impedir que el embrión se implante, ante lo cual la miomectomía quirúrgica elimina dichos obstáculos para devolver al útero su capacidad receptiva.

Cirugía reproductiva

Detalló que la cirugía reproductiva no solo busca lograr el embarazo, sino también restaurar la salud ginecológica de la mujer. El impacto positivo se refleja no solo en los resultados, sino en su calidad de vida.

Mejía García añadió que la endometriosis, cuando el tejido del endometrio crece fuera del útero, también es viable la cirugía reproductiva, toda vez que esos tejidos pueden provocar adherencias, inflamación y distorsión anatómica.

Entre los casos que la doctora Cintia Mejía destacó también están cuando se presentan alteraciones en la cavidad uterina que son pacientes con pólipos, tabiques uterinos o adherencias conocidas como Síndrome de Asherman.