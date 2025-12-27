Alternativas para “bajar” recursos a Chiapas

La modificación de reglas de operación de recursos federales y estatales, representa un reto para Gobierno del Estado y particularmente para los ayuntamientos que disponen de menos dinero para ejercer en sus municipios.

Y es que la centralización de recursos federales que se asignan en muchos casos directamente a las comunidades para ejercer su obras prioritarias, ha dejado un tanto compilado el manejo de recursos a los ayuntamientos, coincidió Marco Antonio Figueroa Pérez, jefe de la Unidad de Coordinación Administrativa de Organismos Públicos, de la Secretaría de Finanzas.

Capacitación

Explicó que para atender esta complicación y volver más eficaz en general la administración de recursos públicos, se realizan varios cursos a los encargados del manejo de dinero público en los ayuntamientos.

En muchos casos lo que se busca es que mejoren su conocimiento de la calificación de recurso federal, así como a “bajar” recursos de la Federación, dijo.

Por ello, señaló que a principio de año se capacitaron a más de 200 servidores públicos en el Instituto de Administración Pública (IAP).

Estos trabajos se continuarán ejecutando y llamó a los alcaldes que necesiten estos servicios a que pueden hacerlo en la Secretaría de Finanzas o el IAP.