Alto a la guerra sucia y descalificaciones: Granda

Después de que se dio a conocer una grabación donde, supuestamente, el diputado con licencia, Felipe Granda Pastrana, habla con un alcalde en un tono como de extorsión o pedir el “moche” por temas de cuentas públicas, dicho personaje político desmintió este material que dijo fue mal hecho con inteligencia artificial.

En conferencia de prensa se pronunció para que no haya guerra sucia en el proceso interno del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), en el que se definirá a quien competirá en las siguientes elecciones por la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez.

Respecto de la grabación difundida consideró que ha existido un ataque indiscriminado hacia su persona, “y lo que me preocupa es unas grabaciones que sacaron, tal vez la hicieron con inteligencia artificial, mal hechas. Pueden buscarle donde quieran, siempre me he portado con rectitud, siempre he hecho las cosas de manera correcta”.

Granda Pastrana aseguró que en sus diversas etapas en que ha servido a Tuxtla Gutiérrez lo ha hecho con rectitud, lo mismo en su última fase como diputado local y presidente de la Comisión de Hacienda donde, añadió, no hay forma de hacerles presión a las alcaldías con las cuentas públicas.

Refirió que acudirá ante las instancias legales para presentar su denuncia y quede un antecedente, debido a que se observa que en esas páginas (de redes sociales) se pagó para que tuvieran mayor cantidad de vistas y audiencia.

Es una persona, añadió, que se ha conducido en la Ley, y los ataques y señalamientos en redes se hacen de manera burda. “Tengo un apellido, un nombre. Tengo muchas cosas que cuidar y lo voy a seguir haciendo”, comentó.

Al preguntarle su opinión sobre la nueva fecha (25 de marzo) en que Morena dará a conocer los resultados de quienes ganaron la encuesta, mencionó en que lo más importante es que no propicie que hayan más ataques en redes sociales, debido a que los eventos partidistas ya no se pueden realizar.