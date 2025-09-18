Alto registro de participación para el Simulacro Nacional

Eder Fabián Mancilla Velázquez, secretario de Protección Civil en Tuxtla Gutiérrez, comentó que, la capital cuenta con el mayor número de registros de inmuebles en el estado en la plataforma digital nacional preparados.gob, para participar en el 2do Simulacro Nacional que se llevará a cabo el próximo 19 de septiembre a las 12:00 horas.

Indicó que se superó el número de registros del año pasado, lo que refleja que más personas toman conciencia de la importancia de estas actividades y deciden involucrarse. También hay muchas peticiones de escuelas para poder realizar simulacros internos, así como varias casa-habitación.

Realizan entre cinco y seis capacitaciones diarias, para poder cubrir esas peticiones que reciben. “Llevamos un aproximado de 73 escuelas capacitadas, lo que garantiza la seguridad de los docentes y estudiantes para saber qué hacer en caso de sismo, algo que todos debemos estar conscientes”.

Dependiendo de los inmuebles que pidan el apoyo, Protección Civil municipal despliega alrededor de 70 elementos durante el simulacro, para eso deben acercarse y hacer la solicitud directa para que su inmueble sea cubierto y la orientación sea completa.

Objetivo

Recordó que el objetivo del simulacro es fomentar la cultura de protección civil en la población y contribuir con el fortalecimiento de las capacidades de reacción de las unidades internas y sus brigadas ante la eventualidad de una emergencia o desastre.

Chiapas ocupa uno de los primeros lugares en actividad sísmica porque está localizado entre placas tectónicas, además de su orografía, por lo que es susceptible de registrar sismos.

A diario se registran movimientos de menor intensidad que muchas veces no son perceptibles, pero que es importante considerar, por lo que estar preparados en caso de una emergencia es clave.