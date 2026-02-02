Altos costos frenan polo de desarrollo

La diputada federal Patricia Armendáriz afirmó que los altos costos y rentas de terrenos, impuestas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), son la principal razón por la que empresas nacionales e internacionales no han llegado a instalarse a los Polo de Desarrollo en Puerto Chiapas.

La también encargada del proyecto de Polos de Desarrollo por parte del gobernador, Eduardo Ramírez Aguilar, afirmó que las reglas de operación son claras, pero muy caras, ya que estipula que para que una empresa se instale tiene que cubrir un porcentaje muy alto del costo del terreno, además de que la renta para los años posteriores es elevada.

“Los costos de entrada son muy altos y las rentas mensuales también, hemos estado conversando con el secretario de Marina para buscar la manera de flexibilizarlas, ya que esto está frenando el interés de los empresarios en venir a instalarse”, abundó la también empresaria.

Dijo que en los próximos días, en coordinación con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acudirán ante la Secretaría de Hacienda para presentar una propuesta sólida para los Polos de Desarrollo en Puerto Chiapas y lograr modificar este rubro.

Inversión

Indicó que el interés de los empresarios para instalarse en la zona es alto, pero es necesario reducir los costos de entrada y mejorar la infraestructura en el Polo de Desarrollo, por lo que trabajan para presentar una propuesta que sea atractiva para los empresarios y que beneficie a la región.

Indicó que se prevé que para marzo la Secretaría de Marina pueda aprobar la propuesta de desarrollo para el Polo de Desarrollo en Puerto, y que para diciembre de este año se pueda iniciar con los trabajos de infraestructura, como la construcción de calles, tomas de agua y energía eléctrica.

Cuestionada sobre cuándo podría llegar la primera empresa a instalarse a Puerto Chiapas, la diputada federal expresó que se prevé que para diciembre del 2027 quede lista la primer industria, ya que hay interés de inversionistas chinos en establecerse en esta zona.

“Estamos trabajando para que en 2027 se puedan instalar las primeras empresas en el Polo de Desarrollo, el Polo de Desarrollo es un proyecto al que el gobernador Eduardo Ramírez le está poniendo mucho empeño y les aseguro que va a cristalizarse”, finalizó.