Alumbrado público fortalece la paz: Yamil Melgar

Alumnos de la Escuela de Enfermería de Tapachula agradecieron al alcalde Yamil Melgar la construcción del sistema de alumbrado público en el acceso al Fraccionamiento El Jardín, una obra que fortalece la paz y la seguridad de cientos de jóvenes.

Andrea Fernanda Cifuentes Juárez, alumna de cuarto semestre grupo “C”, agradeció al presidente municipal por hacer realidad una petición de muchos años y destacó que ahora los estudiantes podrán caminar con mayor tranquilidad hacia sus hogares.

“Estas son obras de la ‘nueva era’ que transforman nuestra seguridad”, expresó.

Necesidad prioritaria

Por su parte, la directora de la Escuela de Enfermería de Tapachula, Guadalupe Mendicuti Alfaro, reconoció y agradeció al alcalde Yamil Melgar por atender una necesidad prioritaria para la comunidad estudiantil.

El secretario de Obras Públicas, William Penagos, informó que la obra contempla 400 metros de iluminación, 20 luminarias solares de 120 watts, 20 bases de concreto y 20 postes cónicos de 8 metros de altura, trabajos que ya se encuentran ejecutados al 100 por ciento.

En su mensaje, el alcalde Yamil Melgar señaló que estas acciones se realizan en seguimiento a la estrategia de paz y seguridad impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez, priorizando obras que protejan y mejoren la calidad de vida de las juventudes tapachultecas.

El Ayuntamiento de Tapachula reiteró que las obras públicas también construyen bienestar, confianza y seguridad para las familias.