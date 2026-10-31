Alumnas estudian bajo protesta

Estudiantes del Posgrado en Estudios e Intervención Feminista (PEIF), impartido por la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), manifestaron que se encuentran estudiando bajo protesta ante la falta de respuestas claras por parte de las autoridades educativas.

A través de la instalación de una pancarta en la entrada del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (Cesmeca), las estudiantes exigieron mecanismo y compromisos que garanticen la continuidad de las clases.

También solicitaron el acompañamiento consciente de las investigaciones en curso y el cumplimiento del programa académico basado en una visión feminista.

La pancarta, firmada por la Colectiva de estudiantes Mercedes Olivera, es dirigida tanto a las autoridades como a la comunidad universitaria, a quienes les solicita que “piensen en nuestro derecho a la educación y en los proyectos de vida”.

Tras la inhabilitación por actos de discriminación de toda la planta docente del PEIF, integrado por cuatro académicas, las estudiantes denunciaron que las nuevas docentes carecen de la preparación feminista que exigen los cursos.

En comunicados previos han señalado que la situación dada en el Cesmeca ha provocado estigmatización, difamación y odio hacia las estudiantes activistas, feministas y defensoras.