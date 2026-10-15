Alumnas piden regreso de académicas inhabilitadas

El colectivo de estudiantes “Mercedes Olivera”, pertenecientes al Posgrado en Estudios e Intervención Feminista del Cesmeca, exigieron la restitución de las cuatro profesoras inhabilitadas por la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), señalando a esta como “la única alternativa real para dar continuidad”, a su formación académica.

A través de un posicionamiento, también rechazaron lo que consideran “parches administrativos” frente a las problemáticas que atraviesan, reflejando falta de compromiso por parte de la coordinación académica “que ha obstaculizado y comprometido más de un año de trabajo nuestras investigaciones”.

Falta de seriedad

Sin pretender deslegitimar la experiencia personal, las estudiantes señalan que la reciente denuncia presentada por integrantes administrativos del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica (Cesmeca) contra las cuatro exdocentes del PEIF, “pone en evidencia la falta de seriedad y preparación en las formas en que se gestionan los conflictos dentro de la institución.

“Apostamos por salidas que no respondan a la lógica punitivista ni a las disputas de poder que hoy paralizan el posgrado. Creemos en procesos transparentes y de justicia restaurativa que generen condiciones para el diálogo y la reparación en beneficio de nuestra comunidad”, se lee en su documento.

Exigieron vías institucionales para que se negocie el regreso de las académicas, así como mecanismos y compromisos claros que garanticen la continuidad de los cursos, el acompañamiento consciente de las investigaciones y el cumplimiento del programa académico basado en una visión feminista.

“Pedimos a las autoridades y a la comunidad universitaria que piensen en las estudiantes, en nuestro derecho a aprender y en los proyectos de vida que están quedando truncos”, concluyeron.