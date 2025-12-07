Alumno de la Unich Bachajón señala discriminación

Durante las últimas horas se ha vuelto viral el video de Juan Francisco Hernández López, estudiante del primer semestre de la Licenciatura en Lengua y Cultura, impartida en la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), campus Bachajón, quien ha señalado haber vivido discriminación de parte del personal de la institución.

En el video narra que, desde la primaria y hasta la preparatoria, su enfermedad no le ha sido impedimento para lograr buenas calificaciones. Por lo que pensó que su vida universitaria seguiría del mismo modo, hasta que personal de la Unich Bachajón indicó que por sus epilepsia no podría continuar.

Expone que el padecimiento de epilepsia está controlado debido a que lleva tratamiento. El personal apela que por su situación no puede entender lo que se explica en clases. “la licenciada Valeria y la maestra Sherlyn dicen que no capto bien las palabras y las clases” dijo acompañado de su madre.

Cortan sus sueños

Narró que su coordinador, en principio, había permitido que realizara uno de sus exámenes, pero que cuando llegó, se le indicó que mejor se retirara a su casa y espere al siguiente semestre.

Mostrando su credencial de alumno, Francisco Hernández pidió la ayuda del rector de la universidad, el doctor Javier López Sánchez, para que le permitan seguir sus estudios universitarios.