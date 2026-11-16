Alumno de la UP Tapachula gana en ExpoCiencias

Con el respaldo del talento joven y la innovación científica desarrollada en Chiapas, Henry Alejandro Jurado Muñoz, estudiante de la Ingeniería en Nanotecnología de la Universidad Politécnica de Tapachula (UPTapachula), se alzó como ganador absoluto en ExpoCiencias 2026, certamen nacional llevado a cabo del 11 al 14 de noviembre en las instalaciones de Cintermex, en Monterrey, Nuevo León.

Este encuentro científico, impulsado por la Red Nacional de Actividades Juveniles en Ciencia y Tecnología (LaREDmex), reunió a cerca de mil 500 niñas, niños y jóvenes provenientes de las 32 delegaciones estatales del país, además de contar con la participación de proyectos internacionales invitados, consolidándose como el escenario más importante de divulgación e innovación juvenil en México.

Propuesta

En este entorno de alta competencia, el joven universitario obtuvo la máxima distinción gracias al desarrollo del proyecto de software NanoSystem, una propuesta tecnológica de alto impacto que sobresalió por su viabilidad, rigor técnico y aplicación práctica en el campo de la nanotecnología.

Tras recibir el reconocimiento, Jurado Muñoz expresó un profundo agradecimiento a su familia y a sus docentes por el acompañamiento constante, la asesoría académica y el impulso brindado durante todo el proceso de investigación y desarrollo del proyecto.

Al mismo tiempo, extendió su reconocimiento al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar; al secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala; y al rector de la UPTapachula, Andrés Sánchez De Leon, por el respaldo institucional y la confianza depositada en la comunidad estudiantil, factores clave para que el talento chiapaneco trascienda en escenarios nacionales e internacionales.

Con este logro, la UPTapachula refrenda su compromiso con la excelencia académica, el fomento a la investigación aplicada y la formación de profesionistas capaces de poner en alto el nombre de Chiapas y de México.