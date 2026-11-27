Estudiantes de la carrera de Ingeniería Biotecnológica del Instituto Politécnico Nacional (IPN), campus Palenque, crearon una sopa instantánea llamada Milpa’mí, a base de maíz, frijol, chipilín, yuca y semillas de calabaza, con lo que ganaron el primer lugar del concurso Diseño de Prototipos Plant-Based, realizado durante el quinto Foro Tecnológico Plant-Based Protein Innovations 2026, en el Instituto Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México.

Docentes y alumnos del séptimo semestre que participaron en el proyecto, afirmaron que por su aportación nutricional, la sopa puede competir con otras que están en el mercado, ya que “nuestro producto está enfocado a lograr una mejora alimentaria y que no solo sea un producto rico”.

El alumno Kevin Anthoni Torres Vázquez, aseguró que “nuestra pasta está formada al cien por ciento de productos vegetales”.

En proceso de patente

Keyla Maday Solórzano Vázquez, también estudiante, dijo que el paso siguiente es “proteger el proyecto incubándolo principalmente para que sea de la institución, del IPN. Estamos en proceso de patentarlo, antes de que nos lo roben y luego el objetivo es producirlo a mayor cantidad y sacarlo a la venta”.

Rita Karen Pacheco Cabañas, docente e investigadora de la Unidad del IPN de Palenque, comentó que “abrir este tipo de proyectos puede hacer que los alumnos de la zona se interesen en venir a nuestro campus y estudiar la Ingeniería Biotecnológica”.

Sostuvo que la sopa Milpa’mí “es muy importante para nosotros porque le da visibilidad a los ingredientes mexicanos como el maíz, frijol y calabaza, que no han sido visualizados de una forma diferente a la tradicional”.

Dificultades y producción

El alumno Carlos de Jesús Ferrer Veloz, sostuvo que “nos costó en ciertos métodos producir la sopa; el tipo de secado y el grosor, ya que sin eso no se podía avanzar en su creación”, al tiempo de subrayar que “fue una sorpresa cuando nos dijeron que ganamos el premio”.

Kevin Anthoni Torres Vázquez, alumno participante, dijo que producen “entre 10 y 15 piezas porque las hacemos de manera normal. (…) Todo es de nuestra región de Chiapas. Maíz, frijol, chipilín, yuca, pepita de calabaza”.

La maestra Pacheco Cabañas sostuvo que “el proyecto inició durante el actual semestre”.

El profesor Juan Carlos Escamilla Mejía, dijo estar emocionado ya que el “prototipo ha causado gran interés” y que “puede convertirse en una alternativa”.

Rita Karen aseveró que el nombre la sopa surgió “de la línea de investigación que estamos trabajando desde hace algún tiempo, enfocada a la milpa y como queríamos usar justo los ingredientes de la milpa sentimos que era la mejor opción reflejar de dónde tomábamos los ingredientes sopa y qué mejor que invitarlos a probar una parte de nuestra milpa”.

En el proyecto participaron también los docentes Vladimir Pelcastre Campos y Víctor Rubén López Santos.